В Организации Объединенных Наций заявили, что у них нет никакой достоверной информации о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Громадське.

«Мы не располагаем никакой информацией с КНДР о состоянии Ким Чен Ына» — ответил глава ООН Антониу Гутерреш на вопросы журналистов.

Недавно американское агентство CNN сообщило, что по данным разведки США, Ким Чен Ын «в серьезной опасности после операции». В Южной Корее утверждают, что лидер КНДР Ким Чен Ын «жив и здоров». В то же время официальных сообщений от Северной Кореи нет.

Вопрос о состоянии здоровья северокорейского лидера встал после того, как 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.

Ранее американское агенство New York Post сообщило о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.