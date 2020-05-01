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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город окажется от очистки воды жидким хлором и внедрит новую систему, которая повысит ее качество.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, вместо жидкого хлора в Николаеве для очистки воды будут применять гипохлорит натрия, который можно будет производить у нас в город.
— Сегодня вода, которую мы с вами пьем очищается жидким хлором. Что это значит? Что некоторые бактерии от этого хлора не умирают, а просто мутируют и создают нам проблемы с желудком. Сейчас мы переходим на гипохлорит натрия. Это означает, что мы сможем его изготавливать сами, а не закупать за границей. Вода будет более безопасной для горожан и конечно вода, которую мы будем сбрасывать в реку Южный Буг будет чистой и за всеми европейскими нормами, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, в июле 2018 года ПАО «ДнепрАзот» в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузки жидкого хлора водоснабжающим предприятия Украины. Это привело к созданию дефицита жидкого хлора - основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой и тем самым поставило под угрозу работу всех водоканалов страны.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город окажется от очистки воды жидким хлором и внедрит новую систему, которая повысит ее качество.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, вместо жидкого хлора в Николаеве для очистки воды будут применять гипохлорит натрия, который можно будет производить у нас в город.
— Сегодня вода, которую мы с вами пьем очищается жидким хлором. Что это значит? Что некоторые бактерии от этого хлора не умирают, а просто мутируют и создают нам проблемы с желудком. Сейчас мы переходим на гипохлорит натрия. Это означает, что мы сможем его изготавливать сами, а не закупать за границей. Вода будет более безопасной для горожан и конечно вода, которую мы будем сбрасывать в реку Южный Буг будет чистой и за всеми европейскими нормами, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, в июле 2018 года ПАО «ДнепрАзот» в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузки жидкого хлора водоснабжающим предприятия Украины. Это привело к созданию дефицита жидкого хлора - основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой и тем самым поставило под угрозу работу всех водоканалов страны.