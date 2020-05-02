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Новейшую связь стандарта 5G запустили на Эвересте — высочайшей горе мира.
Об этом сообщает Xinhua.
Сообщается, что вчера заработала базовая станция 5G, сигнал которой покрывает вершину Эвереста. Базовая станция телекоммуникационного гиганта China Mobile находится в передовом лагере на высоте 6 500 метров.
Также сообщается, что эта станция наряду с двумя другими, ранее установленными на высотах 5300 метров и 5800 метров соответственно, обеспечивают полное покрытие 5G на северном хребте и вершине Эвереста.
Объект обеспечит устойчивую связь для альпинистов, научных исследований, мониторинга окружающей среды и трансляции в высоком разрешении. Подчеркивается, что развертывание инфраструктуры 5G идет параллельно с измерением высоты горы.
В то же время уточняется, что станции на высотах 5800 метров и 6500 метров являются временными и будут демонтированы до конца года. Станция на высоте 5300 метров будет обслуживать территорию базового лагеря альпинистов.
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Новейшую связь стандарта 5G запустили на Эвересте — высочайшей горе мира.
Об этом сообщает Xinhua.
Сообщается, что вчера заработала базовая станция 5G, сигнал которой покрывает вершину Эвереста. Базовая станция телекоммуникационного гиганта China Mobile находится в передовом лагере на высоте 6 500 метров.
Также сообщается, что эта станция наряду с двумя другими, ранее установленными на высотах 5300 метров и 5800 метров соответственно, обеспечивают полное покрытие 5G на северном хребте и вершине Эвереста.
Объект обеспечит устойчивую связь для альпинистов, научных исследований, мониторинга окружающей среды и трансляции в высоком разрешении. Подчеркивается, что развертывание инфраструктуры 5G идет параллельно с измерением высоты горы.
В то же время уточняется, что станции на высотах 5800 метров и 6500 метров являются временными и будут демонтированы до конца года. Станция на высоте 5300 метров будет обслуживать территорию базового лагеря альпинистов.