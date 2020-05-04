В Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Болезнь подтверждено у 855 детей и 2387 медиков. На амбулаторном лечении находится 8 тысяч 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. К аппарату искусственной вентиляции легких было подключено всего 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

— В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, - сообщили в ЦОЗ.

Случаи коронавируса зафиксированы:

Винницкая область - 436 (146 выздоровели)

Волынская область - 340 (64 выздоровели)

Днепропетровская область - 460 (64 выздоровели)

Донецкая область - 81 (12 выздоровели)

Житомирская область - 430 (23 выздоровели)

Закарпатская область - 531 (61 выздоровел)

Запорожская область - 285 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 984 (86 выздоровели)

Киев - 1535 (80 выздоровели)

Киевская область - 853 (83 выздоровели)

Кировоградская область - 401 (121 выздоровел)

Львовская область - 506 (95 выздоровели)

Луганская область - 37 (7 выздоровели)

Николаевская область - 161 (6 выздоровели)

Одесская область - 427 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели)

Ровенская область - 750 (78 выздоровели)

Сумская область - 112 (62 выздоровели)

Тернопольская область - 896 (159 выздоровели)

Харьковская область - 361 (36 выздоровели)

Херсонская область - 139 (52 выздоровели)

Хмельницкая область - 116 (27 выздоровели)

Черкасская область - 312 (64 выздоровели)

Черновицкая область - 1887 (159 выздоровели)

Черниговская область - 64 (6 выздоровели).

Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.