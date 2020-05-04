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В Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Болезнь подтверждено у 855 детей и 2387 медиков. На амбулаторном лечении находится 8 тысяч 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. К аппарату искусственной вентиляции легких было подключено всего 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
— В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, - сообщили в ЦОЗ.
Случаи коронавируса зафиксированы:
Винницкая область - 436 (146 выздоровели)
Волынская область - 340 (64 выздоровели)
Днепропетровская область - 460 (64 выздоровели)
Донецкая область - 81 (12 выздоровели)
Житомирская область - 430 (23 выздоровели)
Закарпатская область - 531 (61 выздоровел)
Запорожская область - 285 (79 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 984 (86 выздоровели)
Киев - 1535 (80 выздоровели)
Киевская область - 853 (83 выздоровели)
Кировоградская область - 401 (121 выздоровел)
Львовская область - 506 (95 выздоровели)
Луганская область - 37 (7 выздоровели)
Николаевская область - 161 (6 выздоровели)
Одесская область - 427 (17 выздоровели)
Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели)
Ровенская область - 750 (78 выздоровели)
Сумская область - 112 (62 выздоровели)
Тернопольская область - 896 (159 выздоровели)
Харьковская область - 361 (36 выздоровели)
Херсонская область - 139 (52 выздоровели)
Хмельницкая область - 116 (27 выздоровели)
Черкасская область - 312 (64 выздоровели)
Черновицкая область - 1887 (159 выздоровели)
Черниговская область - 64 (6 выздоровели).
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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В Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Болезнь подтверждено у 855 детей и 2387 медиков. На амбулаторном лечении находится 8 тысяч 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. К аппарату искусственной вентиляции легких было подключено всего 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
— В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, - сообщили в ЦОЗ.
Случаи коронавируса зафиксированы:
Винницкая область - 436 (146 выздоровели)
Волынская область - 340 (64 выздоровели)
Днепропетровская область - 460 (64 выздоровели)
Донецкая область - 81 (12 выздоровели)
Житомирская область - 430 (23 выздоровели)
Закарпатская область - 531 (61 выздоровел)
Запорожская область - 285 (79 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 984 (86 выздоровели)
Киев - 1535 (80 выздоровели)
Киевская область - 853 (83 выздоровели)
Кировоградская область - 401 (121 выздоровел)
Львовская область - 506 (95 выздоровели)
Луганская область - 37 (7 выздоровели)
Николаевская область - 161 (6 выздоровели)
Одесская область - 427 (17 выздоровели)
Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели)
Ровенская область - 750 (78 выздоровели)
Сумская область - 112 (62 выздоровели)
Тернопольская область - 896 (159 выздоровели)
Харьковская область - 361 (36 выздоровели)
Херсонская область - 139 (52 выздоровели)
Хмельницкая область - 116 (27 выздоровели)
Черкасская область - 312 (64 выздоровели)
Черновицкая область - 1887 (159 выздоровели)
Черниговская область - 64 (6 выздоровели).
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.