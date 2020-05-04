Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

По числу инфицированных и умерших от коронавируса прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1 миллиона 188 тысяч 122 человек, из которых 68 тысяч 598 умерли и 178 тысяч 263 — выздоровели. Инфицированными там остаются более 941 тысяч граждан.

Далее в рейтинге по количеству инфицированных Испания — 247 тысяч 122 случая, Италия — 210 тысяч 717, Великобритания — 186 тысяч 599 и Франция — 168 тысяч 693. В Германии COVID-19 уже подтвердили у 165 тысяч 664 человек, в Турции — 126 тысяч 45, в Бразилии — 101 тысяча 826.

В соседней России уже 134 тысячи 687 подтвержденных случаев инфицирования. Из них 1280 человек умерли, а 16 тысяч 639 — выздоровели. Еще более 116 тысяч человек там остаются инфицированными. За сутки зафиксировали 10 тысяч 633 новых случая.

В Китае, откуда началась пандемия, всего зафиксировано 82 тысячи 880 пациентов с коронавирусом. Из них 4633 человека умерли и 77 тысяч 766 — выздоровели.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.