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Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия — сделала она это в честь двадцать второй годовщины битвы за Хогвартс.
Об этом она сообщила в Twitter.
Она отметила, что хотя 2 мая и является двадцать второй годовщиной битвы за Хогвартс, в условиях пандемии говорить о вымышленных смертях неуместно.
— В эту годовщину колдовской победы я думаю о людях, которые делают свою работу, чтобы защитить нас и наш образ жизни, - написала писательница.
Напомним, что в сети появился украинский тизер-трейлер фильма «Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда» Дэвида Йейтса по книге Джоан Роулинг.
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Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия — сделала она это в честь двадцать второй годовщины битвы за Хогвартс.
Об этом она сообщила в Twitter.
Она отметила, что хотя 2 мая и является двадцать второй годовщиной битвы за Хогвартс, в условиях пандемии говорить о вымышленных смертях неуместно.
— В эту годовщину колдовской победы я думаю о людях, которые делают свою работу, чтобы защитить нас и наш образ жизни, - написала писательница.
Напомним, что в сети появился украинский тизер-трейлер фильма «Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда» Дэвида Йейтса по книге Джоан Роулинг.