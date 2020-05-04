Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия — сделала она это в честь двадцать второй годовщины битвы за Хогвартс.

Об этом она сообщила в Twitter.

Она отметила, что хотя 2 мая и является двадцать второй годовщиной битвы за Хогвартс, в условиях пандемии говорить о вымышленных смертях неуместно.

— В эту годовщину колдовской победы я думаю о людях, которые делают свою работу, чтобы защитить нас и наш образ жизни, - написала писательница.

Напомним, что в сети появился украинский тизер-трейлер фильма «Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда» Дэвида Йейтса по книге Джоан Роулинг.