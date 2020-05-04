Президент клуба единоборств «Бульдог», судья международной категории по ММА и Фри-файт и инструктор по крав мага Игорь Конвишер рассказал о зарождении и развитии смешанных боевых искусств в Николаеве.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Он рассказал, что в качестве спорта из боевых искусств наиболее эффективен это ММА (смешанные боевые искусства).

Тренер отметил, что именно он создал в Николаеве отделение областное федерация Фри-файта, которая впоследствии стала ММА.

— У нас в Украине была создана федерация Фри-файта, Андрей Старовойтов создатель её. Собственно говоря, это первая организация в Украине, которая развивать любительское направление смешанных боевых искусств. Я познакомился с руководством Федерации и мы создали здесь (в Николаеве - прим.) отделение областное. И очень много лет занимались им, развивали его, а потом это превратилось в ММА — это похожее направление, - заявил Игорь Конвишер.

Также он рассказал, что ММА вобрала в себя элементы других боевых стилей, чтобы достичь большей эффективности, но со временем стало самостоятельной дисциплиной с уникальным приёмами. Тренер акцентирует, что в ММА приходят люди из других видов порта.

По его словам, он в 2003 году разработал правила ММА и провёл первые соревнования по этому спорту в Николаеве и на то время это был прорыв.

— Я как спортсмен не застал ММА, я пришел в него уже тренером. Начиналось это так, что мы хотели что-то вроде рукопашного боя. Постепенно это трансформировалось, так как у нас есть Федерация рукопашного боя — формула и правила по их правилам нас не устраивали абсолютно. Мы стали искать свои пути. Когда-то в 2003 я написал первые правила, по которым предложил соревноваться в Николаеве представителям разных школ, и назвал это фри-файтинг. Провёл эти первые соревнования и потом оказалось, что есть в Украине Федерация с практически идентичными правилами. Тогда это был прорыв, это были передовые правила, это было что-то новое, что потом переросло в ММА, - акцентировал Игорь Конвишер.

Его воспитанниками были 2 чемпиона мира по фри-файту и ММА: Сергей Афанасьевский в 2007 году стал чемпионом мира и в 2017 году стал Александр Краковский.

Также рассказал о боевой системе Крав мага, которую преподаёт в Николаеве. Основной целью этой боевой практики является быстрее научить человека, чтобы он смог ею овладеть: «Это не путь к мастерству — это путь к безопасности».

— Это не столько техника, сколько целостное понятие о безопасности человека. Как не стать жертвой нападения, как выбрать безопасную для себя дистанцию., куда бежать в случае чего., как отбиваться и чем отбиваться. И после того как ты успешно отбился, как сделать так, чтобы ты ещё не сел на скамью подсудимых вместо того, который на тебя напал. Крав мага изначально создавалась для гражданских людей, - подытожил Игорь Конвишер.

По его словам, основополагающим фактором в крав мага является психологический фактор, особенно при обучении детей.

Напомним, что Конор Макгрегор прокомментировал нокаут в бою Василия Ломаченко и Энтони Кроллы и пригласил украинца в ММА.