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Группа японских ученых нашла в метеорите, который упал на Землю с Марса, органические соединения, содержащие азот. Это указывает на то, что когда-то на Красной планете могла существовать жизнь — азот является неотъемлемой составляющей всех известных на сегодня жизненных процессов.
О своей находке ученые из Японии сообщили в научном издании Nature Communications, передает Громадське.
Они исследовали метеорит, который откололся от Марса около 16 миллионов лет назад, его нашли в Антарктике в 1984 году.
Ранее уже было известно, что этот метеорит, названный ALH84001, содержит углеродные соединения, которые, как считают ученые, сформировались из определенных солесодержащих жидкостей на Марсе около 4 миллиардов лет назад.
Впрочем, из-за того, что ALH84001 неопределенно долго был на Земле, было трудно сказать, что именно на нем имеет марсианское, а что — земное происхождение. С помощью новых технологий японские ученые, как утверждается, смогли это сделать.
Сейчас трудно сказать, как возникли эти азотсодержащие соединения, но в любом случае это первые доказательства того, что когда-то Марс мог быть похож на Землю и быть пригодным к жизни.
— В ранние периоды истории Солнечной системы Марс, скорее всего, был засыпан значительными количествами органического вещества, например из метеоритов, комет и пылевых частиц с высоким содержанием углерода, — объясняет Ацуко Кобаяши, ученый Токийского технологического института, который принимал участие в исследовании.
Напомним, основатель космической компании SpaceX Илон Маск обнародовал свои планы на будущую человеческую колонию на Марсе.
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Группа японских ученых нашла в метеорите, который упал на Землю с Марса, органические соединения, содержащие азот. Это указывает на то, что когда-то на Красной планете могла существовать жизнь — азот является неотъемлемой составляющей всех известных на сегодня жизненных процессов.
О своей находке ученые из Японии сообщили в научном издании Nature Communications, передает Громадське.
Они исследовали метеорит, который откололся от Марса около 16 миллионов лет назад, его нашли в Антарктике в 1984 году.
Ранее уже было известно, что этот метеорит, названный ALH84001, содержит углеродные соединения, которые, как считают ученые, сформировались из определенных солесодержащих жидкостей на Марсе около 4 миллиардов лет назад.
Впрочем, из-за того, что ALH84001 неопределенно долго был на Земле, было трудно сказать, что именно на нем имеет марсианское, а что — земное происхождение. С помощью новых технологий японские ученые, как утверждается, смогли это сделать.
Сейчас трудно сказать, как возникли эти азотсодержащие соединения, но в любом случае это первые доказательства того, что когда-то Марс мог быть похож на Землю и быть пригодным к жизни.
— В ранние периоды истории Солнечной системы Марс, скорее всего, был засыпан значительными количествами органического вещества, например из метеоритов, комет и пылевых частиц с высоким содержанием углерода, — объясняет Ацуко Кобаяши, ученый Токийского технологического института, который принимал участие в исследовании.
Напомним, основатель космической компании SpaceX Илон Маск обнародовал свои планы на будущую человеческую колонию на Марсе.