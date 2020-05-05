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По состоянию на утро 5 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3,6 миллиона случаев инфицирования, из них 252408 пациентов умерли, а 1200203 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 2,1 миллиона человек.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
По количеству инфицированных и умерших от коронавируса по прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1212900 человек, из которых 69921 умер и 188068 — выздоровел.
Напомним, в США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от COVID-19. Сейчас в стране фиксируют около 1 750 летальных случаев каждый день, по прогнозам этот показатель может вырасти до 3 000.
При этом президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.
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По состоянию на утро 5 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3,6 миллиона случаев инфицирования, из них 252408 пациентов умерли, а 1200203 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 2,1 миллиона человек.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
По количеству инфицированных и умерших от коронавируса по прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1212900 человек, из которых 69921 умер и 188068 — выздоровел.
Напомним, в США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от COVID-19. Сейчас в стране фиксируют около 1 750 летальных случаев каждый день, по прогнозам этот показатель может вырасти до 3 000.
При этом президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.