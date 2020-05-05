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В США начались клинические испытания экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом «Pfizer» и немецкой компанией «BioNTech».
Как сообщает CNBC, дозы вакцины BNT162 получили первые добровольцы в США. Первые испытания экспериментальной вакцины на людях начались в конце апреля в Германии.
Генеральный директор «BioNTech» Угур Шахин в комментарии CNN выразил ожидания, что к концу 2020 года могут выпустить «миллионы доз» вакцины от коронавируса.
По его словам, процесс одобрения вакцины регулирующими органами может быть ускорен в условиях пандемии коронавируса, а партнеры «будут готовы как можно быстрее» доставить вакцину населению.
Напомним, Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса.
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В США начались клинические испытания экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом «Pfizer» и немецкой компанией «BioNTech».
Как сообщает CNBC, дозы вакцины BNT162 получили первые добровольцы в США. Первые испытания экспериментальной вакцины на людях начались в конце апреля в Германии.
Генеральный директор «BioNTech» Угур Шахин в комментарии CNN выразил ожидания, что к концу 2020 года могут выпустить «миллионы доз» вакцины от коронавируса.
По его словам, процесс одобрения вакцины регулирующими органами может быть ускорен в условиях пандемии коронавируса, а партнеры «будут готовы как можно быстрее» доставить вакцину населению.
Напомним, Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса.