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Команда британских ученых изучила образцы коронавирус SARS-CoV-2, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах.
Об этом сообщает во вторник американский телеканал CNN.
— Новый генетический анализ вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, взятый у более 7,6 тысячи пациентов по всему миру, показал, что он циркулирует среди людей с конца прошлого года и чрезвычайно быстро распространился после первой инфекции,— отмечается в сообщении.
Исследователи из Британии посмотрели образцы, взятые в разное время с разных мест, которые хранятся в глобальной базе научных данных. Они изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.
Как объясняют ученые, каждый раз, когда вирусы реплицируют сами себя, они делают ошибки, и эти мутации можно использовать в качестве «молекулярных часов» для отслеживания географии и видоизменения вирусов.
При этом отмечается, что новое исследование, как и много других научных работ, подтвердило происхождение SARS-CoV-2 от летучей мыши, которая должна была заразить другое животное перед тем, как поразить человека. И это, по выводам ученых, произошло в конце прошлого года.
Ученые также обнаружили генетические доказательства, которые подтверждают подозрения, что вирус заражал людей в Европе, США и других странах за недели или даже месяцы до того, как там были зарегистрированы первые случаи и феврале.
Другими словами, найти «нулевого пациента» в любой стране будет невозможно, поскольку их было много.
Напомним, в США начались клинические испытания экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом «Pfizer» и немецкой компанией «BioNTech».
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Команда британских ученых изучила образцы коронавирус SARS-CoV-2, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах.
Об этом сообщает во вторник американский телеканал CNN.
— Новый генетический анализ вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, взятый у более 7,6 тысячи пациентов по всему миру, показал, что он циркулирует среди людей с конца прошлого года и чрезвычайно быстро распространился после первой инфекции,— отмечается в сообщении.
Исследователи из Британии посмотрели образцы, взятые в разное время с разных мест, которые хранятся в глобальной базе научных данных. Они изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.
Как объясняют ученые, каждый раз, когда вирусы реплицируют сами себя, они делают ошибки, и эти мутации можно использовать в качестве «молекулярных часов» для отслеживания географии и видоизменения вирусов.
При этом отмечается, что новое исследование, как и много других научных работ, подтвердило происхождение SARS-CoV-2 от летучей мыши, которая должна была заразить другое животное перед тем, как поразить человека. И это, по выводам ученых, произошло в конце прошлого года.
Ученые также обнаружили генетические доказательства, которые подтверждают подозрения, что вирус заражал людей в Европе, США и других странах за недели или даже месяцы до того, как там были зарегистрированы первые случаи и феврале.
Другими словами, найти «нулевого пациента» в любой стране будет невозможно, поскольку их было много.
Напомним, в США начались клинические испытания экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом «Pfizer» и немецкой компанией «BioNTech».