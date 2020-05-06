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Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило показатели смертности в Италии. На данный момент Великобритания лидирует в антирейтинге стран Европы по количеству смертей от Covid-19.
Об этом сообщает телеканал CNN.
— Число тех, кто умер от вируса, достигло 29 тысяч 427 человек. За сутки в Великобритании количество смертей увеличилось на 4 тысяч 406 случаев, — сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
В Италии опасная инфекция унесла жизни 29 тысяч 315 человек. Британия по уровню смертности от коронавируса уступает только США среди всех стран мира. США потеряли почти 70 тысяч своих граждан из-за смертельного недуга.
В целом в Соединенном Королевстве число зараженных Covid-19 составляет 194 тыс. 990 человек. В стране проведены 1 миллион 383 тысяч 842 теста на коронавирус.
Напомним, команда британских ученых изучила образцы коронавирус SARS-CoV-2, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах.
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Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило показатели смертности в Италии. На данный момент Великобритания лидирует в антирейтинге стран Европы по количеству смертей от Covid-19.
Об этом сообщает телеканал CNN.
— Число тех, кто умер от вируса, достигло 29 тысяч 427 человек. За сутки в Великобритании количество смертей увеличилось на 4 тысяч 406 случаев, — сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
В Италии опасная инфекция унесла жизни 29 тысяч 315 человек. Британия по уровню смертности от коронавируса уступает только США среди всех стран мира. США потеряли почти 70 тысяч своих граждан из-за смертельного недуга.
В целом в Соединенном Королевстве число зараженных Covid-19 составляет 194 тыс. 990 человек. В стране проведены 1 миллион 383 тысяч 842 теста на коронавирус.
Напомним, команда британских ученых изучила образцы коронавирус SARS-CoV-2, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах.