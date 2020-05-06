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В Испании полиция за два дня составила 36 тысяч протоколов и арестовала 235 человек за несоблюдение правил социального дистанцирования, на прошедших выходных испанцам впервые разрешили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции.
Об этом сообщает Европейская правда.
До ослабления карантиннных ограничений выходить на улицу в Испании можно было в нескольких случаях, в супермаркет, аптеку и в случае посещения врача. С 2 мая испанцам разрешили прогулки и физические упражнения на свежем воздухе. Однако, несмотря на то, что большинство придерживались правил, были и те, кто пренебрегал ими. Министерство внутренних дел Испании заявило, что полиция по всей Испании выписала в целом 36 762 штрафа в течение выходных дней и осуществила 235 арестов. В частности, много штрафов было выписано в отношении участников уличных вечеринок, которые не соблюдали правила социального дистанцирования.
Общее количество штрафов, выписанных с момента объявления карантина 14 марта, теперь достигло 806 тысяч 595, 7 тысяч 189 человек арестовали.
Данные МВД Испании показывают, что суббота и воскресенье - это пиковое время для нарушения правил, и с момента начала карантина каждый уикенд выписывается не менее 30 тысяч штрафов. Больше всего их было в пасхальные выходные – почти 50 тысяч.
Ранее, премьер-министр Испании Педро Санчес представил план по деэскалации карантинных мер в стране, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
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В Испании полиция за два дня составила 36 тысяч протоколов и арестовала 235 человек за несоблюдение правил социального дистанцирования, на прошедших выходных испанцам впервые разрешили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции.
Об этом сообщает Европейская правда.
До ослабления карантиннных ограничений выходить на улицу в Испании можно было в нескольких случаях, в супермаркет, аптеку и в случае посещения врача. С 2 мая испанцам разрешили прогулки и физические упражнения на свежем воздухе. Однако, несмотря на то, что большинство придерживались правил, были и те, кто пренебрегал ими. Министерство внутренних дел Испании заявило, что полиция по всей Испании выписала в целом 36 762 штрафа в течение выходных дней и осуществила 235 арестов. В частности, много штрафов было выписано в отношении участников уличных вечеринок, которые не соблюдали правила социального дистанцирования.
Общее количество штрафов, выписанных с момента объявления карантина 14 марта, теперь достигло 806 тысяч 595, 7 тысяч 189 человек арестовали.
Данные МВД Испании показывают, что суббота и воскресенье - это пиковое время для нарушения правил, и с момента начала карантина каждый уикенд выписывается не менее 30 тысяч штрафов. Больше всего их было в пасхальные выходные – почти 50 тысяч.
Ранее, премьер-министр Испании Педро Санчес представил план по деэскалации карантинных мер в стране, которые были введены из-за пандемии коронавируса.