Результаты исследования американских медиков из больницы Маунт Синай показали, что препараты, разжижающие кровь, помогают некоторым пациентам, которые болеют тяжелой формой коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Медики обнаружили, что 29% пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, которым давали разжижители крови, умерли. Но при этом смертность среди тех, кто также был подключен к аппаратам ИВЛ, но не получал эти препараты, составляет 63%.

— Наши результаты показывают, что системные антикоагулянты могут быть связаны с улучшением результатов у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кто их не получал, — написали медики в отчете.

При этом отмечается, что выводы еще не достаточно четкие, чтобы давать твердые рекомендации.