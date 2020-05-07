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Результаты исследования американских медиков из больницы Маунт Синай показали, что препараты, разжижающие кровь, помогают некоторым пациентам, которые болеют тяжелой формой коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
Медики обнаружили, что 29% пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, которым давали разжижители крови, умерли. Но при этом смертность среди тех, кто также был подключен к аппаратам ИВЛ, но не получал эти препараты, составляет 63%.
— Наши результаты показывают, что системные антикоагулянты могут быть связаны с улучшением результатов у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кто их не получал, — написали медики в отчете.
При этом отмечается, что выводы еще не достаточно четкие, чтобы давать твердые рекомендации.
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Результаты исследования американских медиков из больницы Маунт Синай показали, что препараты, разжижающие кровь, помогают некоторым пациентам, которые болеют тяжелой формой коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
Медики обнаружили, что 29% пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, которым давали разжижители крови, умерли. Но при этом смертность среди тех, кто также был подключен к аппаратам ИВЛ, но не получал эти препараты, составляет 63%.
— Наши результаты показывают, что системные антикоагулянты могут быть связаны с улучшением результатов у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кто их не получал, — написали медики в отчете.
При этом отмечается, что выводы еще не достаточно четкие, чтобы давать твердые рекомендации.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный