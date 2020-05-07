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Парламент Сербии отменил чрезвычайное положение, которое было введено 15 марта в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда.
Это означает, что комендантский час больше не действует, участие армии в гражданских целях прекращено, пожилые люди могут выходить на улицу, городской транспорт в Белграде начинает работать с пятницы, а с понедельника дети возвращаются в детские сады и ясли.
За утверждение данного решения проголосовали 155 депутатов, никто не был против, один депутат воздержался.
В своем выступлении в конце сессии парламента премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила всех граждан, которые уважают чрезвычайные меры, и сказала, что ей не будет стыдно, когда они вспомнят этот период, и что у Сербии есть основания для гордости. Она отметила, что победа над коронавирусом пока не может быть оглашена, но страна близка к ней.
Отмена чрезвычайного положения, в том числе комендантского часа, не означает, что некоторые меры, введенные в ходе борьбы с коронавирусом, не останутся в силе.
Перчатки и маски будут обязательны в общественном транспорте, в ресторанах и кафе, остается в силе физическая дистанция и запрет на публичные собрания, занятия в школах не возобновляются. Театры и кинотеатры остаются закрытыми.
Такие торжества, как свадьба, крещение, дни рождения, будут разрешены с 15 июня.
Ранее сообщалось, что в Сербии на этой неделе власти отменят чрезвычайное положение, которое было введено в стране в связи с мировой пандемией коронавируса.
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Парламент Сербии отменил чрезвычайное положение, которое было введено 15 марта в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда.
Это означает, что комендантский час больше не действует, участие армии в гражданских целях прекращено, пожилые люди могут выходить на улицу, городской транспорт в Белграде начинает работать с пятницы, а с понедельника дети возвращаются в детские сады и ясли.
За утверждение данного решения проголосовали 155 депутатов, никто не был против, один депутат воздержался.
В своем выступлении в конце сессии парламента премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила всех граждан, которые уважают чрезвычайные меры, и сказала, что ей не будет стыдно, когда они вспомнят этот период, и что у Сербии есть основания для гордости. Она отметила, что победа над коронавирусом пока не может быть оглашена, но страна близка к ней.
Отмена чрезвычайного положения, в том числе комендантского часа, не означает, что некоторые меры, введенные в ходе борьбы с коронавирусом, не останутся в силе.
Перчатки и маски будут обязательны в общественном транспорте, в ресторанах и кафе, остается в силе физическая дистанция и запрет на публичные собрания, занятия в школах не возобновляются. Театры и кинотеатры остаются закрытыми.
Такие торжества, как свадьба, крещение, дни рождения, будут разрешены с 15 июня.
Ранее сообщалось, что в Сербии на этой неделе власти отменят чрезвычайное положение, которое было введено в стране в связи с мировой пандемией коронавируса.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный