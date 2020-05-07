Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроет границы между своими странами, и разрешит свободное перемещение жителей трех стран.

Об этом сообщает DW.

— Это большой шаг в направлении нормализации, - сообщил глава правительства Эстонии Юри Ратас.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что страны доверяют системам здравоохранения каждой страны.

— Мы согласились, что все три балтийские страны разумно сдерживали распространение коронавируса. Мы также доверяем системам здравоохранения каждого, - отметил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Граждане других государств при пересечении границ балтийских стран должны находиться на карантине в течение 14 дней.

— Если мы говорим о внешних границах, например, с Россией, то определенные ограничения должны оставаться в связи с коронавируса, - отметил Юри Ратас.

Детали открытия границ в ближайшее время уточнит рабочая группа из министров иностранных дел стран Балтии.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающий распространение коронавирусной инфекции, по состоянию на 6 мае в Эстонии коронавируса заразились 1713 человек, а от COVID-19 умерло 55, в Литве инфицировано 1428, а умерло 48, в Латвии 900 зараженных и 17 жертв болезни.