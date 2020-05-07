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Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроет границы между своими странами, и разрешит свободное перемещение жителей трех стран.
Об этом сообщает DW.
— Это большой шаг в направлении нормализации, - сообщил глава правительства Эстонии Юри Ратас.
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что страны доверяют системам здравоохранения каждой страны.
— Мы согласились, что все три балтийские страны разумно сдерживали распространение коронавируса. Мы также доверяем системам здравоохранения каждого, - отметил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.
Граждане других государств при пересечении границ балтийских стран должны находиться на карантине в течение 14 дней.
— Если мы говорим о внешних границах, например, с Россией, то определенные ограничения должны оставаться в связи с коронавируса, - отметил Юри Ратас.
Детали открытия границ в ближайшее время уточнит рабочая группа из министров иностранных дел стран Балтии.
По данным ресурса Worldometers, отслеживающий распространение коронавирусной инфекции, по состоянию на 6 мае в Эстонии коронавируса заразились 1713 человек, а от COVID-19 умерло 55, в Литве инфицировано 1428, а умерло 48, в Латвии 900 зараженных и 17 жертв болезни.
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Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроет границы между своими странами, и разрешит свободное перемещение жителей трех стран.
Об этом сообщает DW.
— Это большой шаг в направлении нормализации, - сообщил глава правительства Эстонии Юри Ратас.
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что страны доверяют системам здравоохранения каждой страны.
— Мы согласились, что все три балтийские страны разумно сдерживали распространение коронавируса. Мы также доверяем системам здравоохранения каждого, - отметил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.
Граждане других государств при пересечении границ балтийских стран должны находиться на карантине в течение 14 дней.
— Если мы говорим о внешних границах, например, с Россией, то определенные ограничения должны оставаться в связи с коронавируса, - отметил Юри Ратас.
Детали открытия границ в ближайшее время уточнит рабочая группа из министров иностранных дел стран Балтии.
По данным ресурса Worldometers, отслеживающий распространение коронавирусной инфекции, по состоянию на 6 мае в Эстонии коронавируса заразились 1713 человек, а от COVID-19 умерло 55, в Литве инфицировано 1428, а умерло 48, в Латвии 900 зараженных и 17 жертв болезни.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный