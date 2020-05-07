Украинская авиакомпания Windrose («Роза Ветров») планирует с 1 июля запустить еждневные рейсы из Киева в Николаев и обратно, стоимость билета составляет 631 гривну.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

— Теперь добраться в Николаев, Одессу, Харькову, Львов и Днепр очень легко. Выбирайте рейс Windrose airlines с удобной стыковкой через Киев. Период выполнения - с 1 июля ежедневно информация будет уточняться в соответствии с решением Правительства о пандемии. Стоимость билета от 631 грн в одном направлении. Тариф учитывает багаж весом до 23 кг и ручную кладь весом до 7 кг, - сказано в сообщении.

Билеты доступны для бронирования с 1 июля 2020 года, в компании отмечают, что даты могут меняться в зависимости от решений правительства касательно карантинных органичений.

Улететь из Киева в Николаев согласно информации представленной на сайте компании можно будет со 2 июля, стоимость билета на одного пасссажира от 793 гривен.

Напомним, ровно год назад 7 мая 2020 года Госавиаслужба Украины одобрила заявки украинской авиакомпании Windrose («Роза Ветров») на выполнение рейсов из Одессы в Тель-Авив.