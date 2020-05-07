Об этом сообщает Громадське.

Черную дыру нашли в системе HR 6819. Ученые наблюдали за двумя звездами в этой системе, когда обнаружили еще один объект.

Одна звезда обращается вокруг объекта, которого ученые не видят, каждые 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой внутренней пары.

Третьим объектом в этой системе оказалась черная дыра. Ее масса в четыре раза больше массы Солнца, а сама черная дыра — ближайшая к Земле.

Звезды в системе HR 6819 можно увидеть без телескопа из Южной Америки, говорят астрономы.