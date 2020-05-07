|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.16 грн
Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили ближайшую черную дыру — она в 1000 световых годах от Земли.
Об этом сообщает Громадське.
Черную дыру нашли в системе HR 6819. Ученые наблюдали за двумя звездами в этой системе, когда обнаружили еще один объект.
Одна звезда обращается вокруг объекта, которого ученые не видят, каждые 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой внутренней пары.
Третьим объектом в этой системе оказалась черная дыра. Ее масса в четыре раза больше массы Солнца, а сама черная дыра — ближайшая к Земле.
Звезды в системе HR 6819 можно увидеть без телескопа из Южной Америки, говорят астрономы.
По словам ученых, еще одной особенностью этой дыры стало то, что она действительно черная. Все известные ученым черные дыры имеют звезду-спутника, которая подпитывает их газом. Но у HR 6819 такого не происходит, поэтому черная дыра теряет газ и становится темнее.
Напомним, что королевский монетный двор Великобритании отчеканил монету в честь ученого Стивена Хокинга.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили ближайшую черную дыру — она в 1000 световых годах от Земли.
Об этом сообщает Громадське.
Черную дыру нашли в системе HR 6819. Ученые наблюдали за двумя звездами в этой системе, когда обнаружили еще один объект.
Одна звезда обращается вокруг объекта, которого ученые не видят, каждые 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой внутренней пары.
Третьим объектом в этой системе оказалась черная дыра. Ее масса в четыре раза больше массы Солнца, а сама черная дыра — ближайшая к Земле.
Звезды в системе HR 6819 можно увидеть без телескопа из Южной Америки, говорят астрономы.
По словам ученых, еще одной особенностью этой дыры стало то, что она действительно черная. Все известные ученым черные дыры имеют звезду-спутника, которая подпитывает их газом. Но у HR 6819 такого не происходит, поэтому черная дыра теряет газ и становится темнее.
Напомним, что королевский монетный двор Великобритании отчеканил монету в честь ученого Стивена Хокинга.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный