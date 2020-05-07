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В центре поселка в пригороде Афин ввели ночной комендантский час после второго вечера антикарантинных столкновений с полицией.
Об этом сообщает Европейская правда.
— В поселке Ая-Параскеви в северном пригороде Афин ввели комендантский час после второго вечера столкновений между полицией и несколькими сотнями молодых людей, которые захотели отдыхать компаниями, несмотря на эпидемию. Заместитель министра по гражданской защите Никос Хардалиас заявил, что с 7 мая на главной площади поселка вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Кроме того, будет запрещено распивать алкогольные напитки на улице. Он добавил, что беспорядки, которые произошли на площади – это серьезнее, чем просто граждане, которые захотели расслабиться, - отмечает издание.
Отметим, что в ночь на среду в поселке произошли столкновения между полицией и около 400 молодых людей, которые собрались на вечеринку. Когда полиция прибыла, чтобы сделать им замечание, в них начали бросать бутылки и камни.
Мэр Ая-Параскеви после этого заявил, что такие вечеринки являются бомбами для передачи коронавируса и призвал к правительственным меры, чтобы не допустить беспорядков.
Вчера вечером стычки повторились, против молодых людей применили слезоточивый газ.
Сегодня мэр города выразил обеспокоенность по поводу того, что, по его информации, в пятницу на площади планируют собраться около тысячи молодых людей – игнорируя ограничения о собрании не более 10 человек.
— Муниципалитет не может обеспечить соблюдение порядка – мы можем только вызвать полицию, - отметил он. По его словам, жители близлежащих кварталов довольны введением комендантского часа в ночное время.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроет границы между своими странами, и разрешит свободное перемещение жителей этих трех стран.
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В центре поселка в пригороде Афин ввели ночной комендантский час после второго вечера антикарантинных столкновений с полицией.
Об этом сообщает Европейская правда.
— В поселке Ая-Параскеви в северном пригороде Афин ввели комендантский час после второго вечера столкновений между полицией и несколькими сотнями молодых людей, которые захотели отдыхать компаниями, несмотря на эпидемию. Заместитель министра по гражданской защите Никос Хардалиас заявил, что с 7 мая на главной площади поселка вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Кроме того, будет запрещено распивать алкогольные напитки на улице. Он добавил, что беспорядки, которые произошли на площади – это серьезнее, чем просто граждане, которые захотели расслабиться, - отмечает издание.
Отметим, что в ночь на среду в поселке произошли столкновения между полицией и около 400 молодых людей, которые собрались на вечеринку. Когда полиция прибыла, чтобы сделать им замечание, в них начали бросать бутылки и камни.
Мэр Ая-Параскеви после этого заявил, что такие вечеринки являются бомбами для передачи коронавируса и призвал к правительственным меры, чтобы не допустить беспорядков.
Вчера вечером стычки повторились, против молодых людей применили слезоточивый газ.
Сегодня мэр города выразил обеспокоенность по поводу того, что, по его информации, в пятницу на площади планируют собраться около тысячи молодых людей – игнорируя ограничения о собрании не более 10 человек.
— Муниципалитет не может обеспечить соблюдение порядка – мы можем только вызвать полицию, - отметил он. По его словам, жители близлежащих кварталов довольны введением комендантского часа в ночное время.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроет границы между своими странами, и разрешит свободное перемещение жителей этих трех стран.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный