Более половины новых случаев COVID-19, зафиксированных в американском штате Нью-Йорк, — люди, находившиеся на самоизоляции дома.

Об этом на брифинге заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду, 6 мая.

Власти штата Нью-Йорк проанализировали историю заражения 1 тысячи пациентов с COVID-19 из местных больниц и пришли к шокирующим выводам. Более половины зараженных в последнее время находились на самоизоляции дома.

— Если вы заметите, 18% людей были из домов престарелых, менее 1% — из тюрьмы, 2% — из бездомных, 2% — из других сообществ, но 66% людей были дома, что шокирует нас. Это сюрприз: в подавляющем большинстве эти люди были дома. Мы подумали, что, может быть, они ездили на общественном транспорте, и мы приняли особые меры предосторожности в общественном транспорте, но на самом деле нет. Потому что эти люди были буквально дома, — отметил губернатор штата Эндрю Куомо.

Кроме того, 84% общего количества случаев заражения, проанализированных властями, не были связаны не только с пользованием общественным транспортом, но и с прогулками на улице. Большинство из этих людей были на пенсии или безработными.

Напомним, в мире количество людей, которые заразились коронавирусом от начала пандемии, уже превысило 3,8 миллиона и составляет 3 822 860 человек.