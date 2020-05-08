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Новый план гуманитарного реагирования на последствия пандемии, представленный в ООН в четверг, предусматривает увеличение расходов до $6,7 миллиарда.
Об этом сообщил Центр новостей ООН.
— Гуманитарные организации запросили $6,7 миллиарда, чтобы предотвратить войны, новые эпидемии и голод, — говорится в сообщении.
Первоначальный документ был обнародован в конце марта и предусматривал выделение $2 млрд. Однако с тех пор ситуация изменилась в худшую сторону, и в план помощи были добавлены еще девять государств.
В ООН ожидают, что пик пандемии в большинстве бедных стран наступит через несколько месяцев, однако уже сегодня миллионы людей потеряли работу и остались без средств к существованию.
— Если не помочь бедным странам пережить пандемию, весь мир ждут конфликты, голод и нищета, — говорится в сообщении.
План, предложенный ООН, предусматривает помощь и защиту самых уязвимых слоев населения беднейших стран мира, прежде всего людей с инвалидностью, а также женщин. Именно эти группы чаще других подвергаются дискриминации и терпят лишения, отметили в ООН.
Ранее в ООН заявили, что мировые цены на продовольствие в апреле продолжили снижение и стали самыми низкими с января 2019 года.
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Новый план гуманитарного реагирования на последствия пандемии, представленный в ООН в четверг, предусматривает увеличение расходов до $6,7 миллиарда.
Об этом сообщил Центр новостей ООН.
— Гуманитарные организации запросили $6,7 миллиарда, чтобы предотвратить войны, новые эпидемии и голод, — говорится в сообщении.
Первоначальный документ был обнародован в конце марта и предусматривал выделение $2 млрд. Однако с тех пор ситуация изменилась в худшую сторону, и в план помощи были добавлены еще девять государств.
В ООН ожидают, что пик пандемии в большинстве бедных стран наступит через несколько месяцев, однако уже сегодня миллионы людей потеряли работу и остались без средств к существованию.
— Если не помочь бедным странам пережить пандемию, весь мир ждут конфликты, голод и нищета, — говорится в сообщении.
План, предложенный ООН, предусматривает помощь и защиту самых уязвимых слоев населения беднейших стран мира, прежде всего людей с инвалидностью, а также женщин. Именно эти группы чаще других подвергаются дискриминации и терпят лишения, отметили в ООН.
Ранее в ООН заявили, что мировые цены на продовольствие в апреле продолжили снижение и стали самыми низкими с января 2019 года.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный