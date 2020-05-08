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Японская компания-производитель фотоаппаратов и объективов Nikon продлила бесплатный доступ к своим онлайн-урокам еще на месяц из-за карантина.
Об этом сообщается на сайте Nikon.
Компания приняла решение продлить бесплатный доступ до конца мая.
— Онлайн-курсы Nikon School будут оставаться бесплатными в течение мая месяца, расширив эту популярную программу, — отметили в компании.
В рамках этой программы Nikon публикует видеоуроки от профессиональных фотографов о том, как, например, снимать домашних животных и детей или делать музыкальные клипы. Для того, чтобы пройти урок, достаточно иметь камеру любого производителя, но есть и такие курсы, которые учат обращаться непосредственно с техникой Nikon.
Сейчас эти курсы можно бесплатно посмотреть на сайте компании, пройдя предварительную регистрацию. Ранее стоимость занятий составляла от $15 до $50.
Напомним, Министерство образования и науки 17 марта в 18:30 запустило онлайн-курсы по подготовке к внешнему независимому оцениванию, которые будут транслировать во время карантина.
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Японская компания-производитель фотоаппаратов и объективов Nikon продлила бесплатный доступ к своим онлайн-урокам еще на месяц из-за карантина.
Об этом сообщается на сайте Nikon.
Компания приняла решение продлить бесплатный доступ до конца мая.
— Онлайн-курсы Nikon School будут оставаться бесплатными в течение мая месяца, расширив эту популярную программу, — отметили в компании.
В рамках этой программы Nikon публикует видеоуроки от профессиональных фотографов о том, как, например, снимать домашних животных и детей или делать музыкальные клипы. Для того, чтобы пройти урок, достаточно иметь камеру любого производителя, но есть и такие курсы, которые учат обращаться непосредственно с техникой Nikon.
Сейчас эти курсы можно бесплатно посмотреть на сайте компании, пройдя предварительную регистрацию. Ранее стоимость занятий составляла от $15 до $50.
Напомним, Министерство образования и науки 17 марта в 18:30 запустило онлайн-курсы по подготовке к внешнему независимому оцениванию, которые будут транслировать во время карантина.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный