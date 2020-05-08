Японская компания-производитель фотоаппаратов и объективов Nikon продлила бесплатный доступ к своим онлайн-урокам еще на месяц из-за карантина.

Об этом сообщается на сайте Nikon.

Компания приняла решение продлить бесплатный доступ до конца мая.

— Онлайн-курсы Nikon School будут оставаться бесплатными в течение мая месяца, расширив эту популярную программу, — отметили в компании.

В рамках этой программы Nikon публикует видеоуроки от профессиональных фотографов о том, как, например, снимать домашних животных и детей или делать музыкальные клипы. Для того, чтобы пройти урок, достаточно иметь камеру любого производителя, но есть и такие курсы, которые учат обращаться непосредственно с техникой Nikon.

Сейчас эти курсы можно бесплатно посмотреть на сайте компании, пройдя предварительную регистрацию. Ранее стоимость занятий составляла от $15 до $50.

Напомним, Министерство образования и науки 17 марта в 18:30 запустило онлайн-курсы по подготовке к внешнему независимому оцениванию, которые будут транслировать во время карантина.