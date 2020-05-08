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Одна из немецких пивоварен решила бесплатно раздать партию пива, которое не удалось продать из-за карантина, вместо того, чтобы выбрасывать его.
Об этом сообщает Европейская правда.
Пивоварня Willinger Brauhaus в федеральной земле Гессен отдала около 2600 литров светлого и темного пива.
Пиво предназначалось для ресторанов и отелей, но карантинные ограничения сделали невозможными обычные поставки пивоварни.
— Мы также хотим поблагодарить людей, и мы надеемся, что после открытия они предоставят такую же поддержку, что они придут сюда, будут рекомендовать нас, - рассказал владелец пивоваренного завода Франц Маст.
Бесплатная раздача пива успехом у местных клиентов. В четверг у пивоварни выстроились десятки людей.
В своем посте на Facebook пивоварня сообщила, что к вечеру у нее закончилось пиво, но пообещала подготовить еще для последующей раздачи во вторник - хотя и с лимитом «три бутылки на человека».
Напомним, что ассоциация пивоваров Франции объявила, что будет вынуждена уничтожить 10 млн литров пива в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов из-за коронавируса COVID-19.
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Одна из немецких пивоварен решила бесплатно раздать партию пива, которое не удалось продать из-за карантина, вместо того, чтобы выбрасывать его.
Об этом сообщает Европейская правда.
Пивоварня Willinger Brauhaus в федеральной земле Гессен отдала около 2600 литров светлого и темного пива.
Пиво предназначалось для ресторанов и отелей, но карантинные ограничения сделали невозможными обычные поставки пивоварни.
— Мы также хотим поблагодарить людей, и мы надеемся, что после открытия они предоставят такую же поддержку, что они придут сюда, будут рекомендовать нас, - рассказал владелец пивоваренного завода Франц Маст.
Бесплатная раздача пива успехом у местных клиентов. В четверг у пивоварни выстроились десятки людей.
В своем посте на Facebook пивоварня сообщила, что к вечеру у нее закончилось пиво, но пообещала подготовить еще для последующей раздачи во вторник - хотя и с лимитом «три бутылки на человека».
Напомним, что ассоциация пивоваров Франции объявила, что будет вынуждена уничтожить 10 млн литров пива в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов из-за коронавируса COVID-19.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный