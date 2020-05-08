Минский горисполком отказал трем общественным организациям в проведении на 9 мая акции «Бессмертный полк» из-за ситуации с COVID-19 и напомнил об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, Мингорисполком рекомендует воздержаться от массового мероприятия, - говорится в ответе столичной мэрии.

Заявителям акции РОО «За Союз и коммунистическую партию Союза», Минский городской комитет патриотического ОО «Отечество» и Минская городская организация ОО «За демократию, социальный прогресс и справедливость».

В Мингорисполкоме напомнили общественным объединениям, что за проведение несанкционированной акции их могут привлечь к ответственности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно комментировал инициативу о проведении акции «Бессмертный полк» в Минске.

— Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. (...) Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею. Помните? (...) Почему мы должны бросить свое «Беларусь помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»? - заявлял в марте 2019 года Александр Лукашенко.

Напомним, что палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.