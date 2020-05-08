На Донбассе на треть возросло число жертв среди гражданских — ООН

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает «Украинская правда».

«В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил ВСУ, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными «республиками». При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах», — сказала она.

По информации ведомства, только за первые шесть дней мая Миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц.

Матильда Богнер подчеркнула, что 7 мая получила сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц.

Если эта информация подтвердится, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет 65, что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года. Среди всех жертв с января — десять детей.

Напомним, украинская сторона не намерена обсуждать выдвинутые Россией в рамках Трехсторонней контактной группы предложения по ограничению доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО, поскольку миссия должна сохранять полную свободу в передвижении согласно своему мандату.