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На Донбассе на треть возросло число жертв среди гражданских — ООН
Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает «Украинская правда».
«В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил ВСУ, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными «республиками». При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах», — сказала она.
По информации ведомства, только за первые шесть дней мая Миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц.
Матильда Богнер подчеркнула, что 7 мая получила сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц.
Если эта информация подтвердится, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет 65, что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года. Среди всех жертв с января — десять детей.
Напомним, украинская сторона не намерена обсуждать выдвинутые Россией в рамках Трехсторонней контактной группы предложения по ограничению доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО, поскольку миссия должна сохранять полную свободу в передвижении согласно своему мандату.
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На Донбассе на треть возросло число жертв среди гражданских — ООН
Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает «Украинская правда».
«В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил ВСУ, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными «республиками». При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах», — сказала она.
По информации ведомства, только за первые шесть дней мая Миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц.
Матильда Богнер подчеркнула, что 7 мая получила сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц.
Если эта информация подтвердится, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет 65, что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года. Среди всех жертв с января — десять детей.
Напомним, украинская сторона не намерена обсуждать выдвинутые Россией в рамках Трехсторонней контактной группы предложения по ограничению доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО, поскольку миссия должна сохранять полную свободу в передвижении согласно своему мандату.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный