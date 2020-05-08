В Украине может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», пишет РБК-Украина.

Санврач отметил, что на данный момент Украина не преодолела коронавирусную инфекцию.

— Это расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности. Это может продолжать продолжительность плато, на котором мы сейчас находимся. Будем надеяться, что наши карантинные ограничения, которые работают, не позволят уже сейчас сделать вспышку. Но хотел бы призвать, чтобы посмотрели на статистику, на другие страны. Сегодня мы еще не преодолели коронавирусную болезнь. Надо выполнять все противоэпидемические ограничения, которые есть в стране, — заявил Виктор Ляшко.