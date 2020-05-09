Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил о том, что пандемия коронавируса продолжает вызывать «цунами ненависти и ксенофобии, искать козлов отпущения и запугивания» и призвал к «всеобщим усилиям по прекращению разжигания ненависти во всем мире».

Глава ООН заявил, что «настроения против иностранцев выросли в Интернете, и на улицах распространились антисемитские теории заговора и антимусульманские атаки, связанные с COVID-19», пишет ZN.ua

Антонио Гутерриш заявил о том, что мигрантов и беженцев «обвинили в качестве источника вируса, а затем лишили доступа к медицинской помощи».

— А журналисты, осведомители, работники здравоохранения, работники по оказанию помощи и правозащитники становятся жертвами просто своей работы, — заявил Антонио Гутерриш.

Генсек ООН призвал политических лидеров проявить солидарность со всеми людьми, с образовательными учреждениями, чтобы сосредоточиться на «цифровой грамотности» в то время, когда «экстремисты стремятся добыть плененную и потенциально отчаявшуюся аудиторию».

Он призвал средства массовой информации, особенно социальные сети, «устранить расистский, женоненавистнический и другой вредоносный контент», гражданское общество в целях расширения их контактов с уязвимыми людьми, а также религиозных деятелей, которые станут «образцами взаимного уважения».

— И я прошу всех повсюду противостоять ненависти, относиться друг к другу с достоинством и использовать любую возможность, чтобы распространять доброту, — сказал Антонио Гутерриш.

Генеральный секретарь подчеркнул, что COVID-19 2не волнует, кто мы, где мы живем, во что мы верим или какие-либо другие различия».

Его глобальный призыв рассмотреть и противостоять ненавистническим высказываниям, связанным с COVID-19, следует за его посланием от 23 апреля, в котором говорится о пандемии коронавируса как о «кризисе, который быстро превращается в кризис прав человека».

Антонио Гутерриш сказал тогда, что пандемия столкнулась с «непропорциональным воздействием на определенные сообщества, распространением ненавистнических высказываний, нападениями на уязвимые группы и риском жестких ответных мер безопасности, подрывающих ответные меры здравоохранения».

— В условиях растущего этнонационализма, популизма, авторитаризма и противодействия правам человека в некоторых странах кризис может стать предлогом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией, — предупредил Антонио Гутерриш.

Напомним, новый план гуманитарного реагирования на последствия пандемии, представленный в ООН в четверг, предусматривает увеличение расходов до $6,7 миллиарда.