Словакия за пятницу, 8 мая, не зафиксировала ни одного случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. Это произошло впервые с 10 марта.

Об этом сообщает информационное агенсво Reuters.

В Словакии за все время эпидемии обнаружили 1455 случаев заражения, из которых 26 стали летальными, в то же время 919 человек вылечились от коронавирусной инфекции.

Первый случай SARS-CoV-2 в стране обнаружили 6 марта, хотя меры — температурный скрининг на въезде в страну — начали проводить еще с конца февраля. 12 марта в стране объявили чрезвычайное положение, когда было выявлено 10 случаев коронавируса.

С апреля Словакия постепенно ослабляет коронавирусные ограничения: сначала сняли ограничения на передвижение внутри страны, а позже правительство объявило предварительную программу выхода из карантина.

6 мая открыли все магазины, которые не работают в торговых центрах, гостиницы, музеи, галереи, а также позволили проводить религиозные обряды, но с соблюдением правил социального дистанцирования. В то же время учебные заведения до сих пор на карантине, выезд за границу запрещен, а все приезжие должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.