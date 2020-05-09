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Словакия за пятницу, 8 мая, не зафиксировала ни одного случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. Это произошло впервые с 10 марта.
Об этом сообщает информационное агенсво Reuters.
В Словакии за все время эпидемии обнаружили 1455 случаев заражения, из которых 26 стали летальными, в то же время 919 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Первый случай SARS-CoV-2 в стране обнаружили 6 марта, хотя меры — температурный скрининг на въезде в страну — начали проводить еще с конца февраля. 12 марта в стране объявили чрезвычайное положение, когда было выявлено 10 случаев коронавируса.
С апреля Словакия постепенно ослабляет коронавирусные ограничения: сначала сняли ограничения на передвижение внутри страны, а позже правительство объявило предварительную программу выхода из карантина.
6 мая открыли все магазины, которые не работают в торговых центрах, гостиницы, музеи, галереи, а также позволили проводить религиозные обряды, но с соблюдением правил социального дистанцирования. В то же время учебные заведения до сих пор на карантине, выезд за границу запрещен, а все приезжие должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.
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Словакия за пятницу, 8 мая, не зафиксировала ни одного случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. Это произошло впервые с 10 марта.
Об этом сообщает информационное агенсво Reuters.
В Словакии за все время эпидемии обнаружили 1455 случаев заражения, из которых 26 стали летальными, в то же время 919 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Первый случай SARS-CoV-2 в стране обнаружили 6 марта, хотя меры — температурный скрининг на въезде в страну — начали проводить еще с конца февраля. 12 марта в стране объявили чрезвычайное положение, когда было выявлено 10 случаев коронавируса.
С апреля Словакия постепенно ослабляет коронавирусные ограничения: сначала сняли ограничения на передвижение внутри страны, а позже правительство объявило предварительную программу выхода из карантина.
6 мая открыли все магазины, которые не работают в торговых центрах, гостиницы, музеи, галереи, а также позволили проводить религиозные обряды, но с соблюдением правил социального дистанцирования. В то же время учебные заведения до сих пор на карантине, выезд за границу запрещен, а все приезжие должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный