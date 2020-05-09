Сегодня, 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне жители Николаева возложили цветы к мемориалу Героев-ольшанцев и почтили память погибших героев.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Почтить память погибших героев, пришли николаевцы, мэр города Александр Сенкевич, глава Николаевской ОГА Александр Сатдник, заместитель главы Николаевского областного совета Тахир Садридинов, заместитель мэра Владимир Крыленко, депутаты городского и областного советов, чиновники, участники АТО и ООС, военнослужащие и представители духовенства.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу и Вечному огню.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич поздравил николаевцев с праздником и призвал их не забывать о подвиге предков и цене, которую они заплатили за мирное небо над головой. Он также попросил воздержаться от массовых мероприятий и не нарушать карантинные меры.

— Сегодня, этот праздник напоминает нам какой высокой ценой дается мир. Мы не должны забывать о героических подвигах наших родных и близких, которые отдали свою жизнь за нашу свободу и будущее. 75 летие победы мы отмечаем в ограниченных карантинных условиях. Вместе с представителями ветеранских организаций мы почтили память защитников, и никто не остался без внимания. Но, я прошу вас воздержаться от массовых мероприятий. У нас впереди много важных и теплых встреч. Берегите себя! С праздником вас! — заявил Александр Сенкевич.

В свою очередь глава Николаевской ОГА Александр Стадник поблагодарил ветеранов за то что они вібороли независимость и отстояли свою землю.

— Я искренне выражаю большую благодарность и уважение вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, за будущее, которое вы дали своему поколению и за возможность счастливо жить в независимом государстве. Дорогие николаевцы и жители Николаевской области! Пусть этот мир каждый день дарит только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Берегите мир и гармонию, цените жизнь и праздник, уважайте подвиг своего народа, — заявил Александр Стадник.

Фото: Вячслав Тешнер