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Число заразившихся коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 951 и перевалило за отметку в 22 тысячи больных.
Об этом сообщает Интерфакс-Укрина со ссылкой на Министерство здравоохранения Белаоуси.
За последние сутки в стране выявили 951 новый случай заболевания коронавирусом, таким образом общее число заразившихся составило уже 22 052 человек.
По состоянию на 9 мая ведомство сообщает о 126 летальных случаях. В ведомстве также сообщили, что на 9 мая выздоровели и выписаны 6 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая – эта цифра составляла 5 484 человека).
Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 251 771 тысяч nестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,8% от общего количества проведенных тестов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.
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Число заразившихся коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 951 и перевалило за отметку в 22 тысячи больных.
Об этом сообщает Интерфакс-Укрина со ссылкой на Министерство здравоохранения Белаоуси.
За последние сутки в стране выявили 951 новый случай заболевания коронавирусом, таким образом общее число заразившихся составило уже 22 052 человек.
По состоянию на 9 мая ведомство сообщает о 126 летальных случаях. В ведомстве также сообщили, что на 9 мая выздоровели и выписаны 6 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая – эта цифра составляла 5 484 человека).
Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 251 771 тысяч nестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,8% от общего количества проведенных тестов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный