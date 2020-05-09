Число заразившихся коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 951 и перевалило за отметку в 22 тысячи больных.

Об этом сообщает Интерфакс-Укрина со ссылкой на Министерство здравоохранения Белаоуси.

За последние сутки в стране выявили 951 новый случай заболевания коронавирусом, таким образом общее число заразившихся составило уже 22 052 человек.

По состоянию на 9 мая ведомство сообщает о 126 летальных случаях. В ведомстве также сообщили, что на 9 мая выздоровели и выписаны 6 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая – эта цифра составляла 5 484 человека).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 251 771 тысяч nестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,8% от общего количества проведенных тестов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.