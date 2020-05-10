|Скорость ветра:
|4.7 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:14
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:17
|Заход солнца:
|20:32
|Температура завтра:
|+25 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.35 грн
С конца мая начала июня Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины.
Об этом сообщает Экономическая правда.
По сообщению чешской авиакомпании Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая.
— С 24 мая 2020 года Киев - 7 рейсов в неделю, с 25 мая 2020 года Одесса - 3 рейса в неделю, - говорится в сообщении Czech Airlines.
Венгерская Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая, а а немецкая Lufthansa - с 1 июня.
Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева (Жуляны - ЭП), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.
У Lufthansa можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.
Напомним, украинская авиакомпания Windrose («Роза Ветров») планирует с 1 июля запустить еждневные рейсы из Киева в Николаев и обратно.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
С конца мая начала июня Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины.
Об этом сообщает Экономическая правда.
По сообщению чешской авиакомпании Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая.
— С 24 мая 2020 года Киев - 7 рейсов в неделю, с 25 мая 2020 года Одесса - 3 рейса в неделю, - говорится в сообщении Czech Airlines.
Венгерская Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая, а а немецкая Lufthansa - с 1 июня.
Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева (Жуляны - ЭП), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.
У Lufthansa можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.
Напомним, украинская авиакомпания Windrose («Роза Ветров») планирует с 1 июля запустить еждневные рейсы из Киева в Николаев и обратно.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный