С конца мая начала июня Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины.

Об этом сообщает Экономическая правда.

По сообщению чешской авиакомпании Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая.

— С 24 мая 2020 года Киев - 7 рейсов в неделю, с 25 мая 2020 года Одесса - 3 рейса в неделю, - говорится в сообщении Czech Airlines.

Венгерская Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая, а а немецкая Lufthansa - с 1 июня.

Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева (Жуляны - ЭП), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

У Lufthansa можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.

Напомним, украинская авиакомпания Windrose («Роза Ветров») планирует с 1 июля запустить еждневные рейсы из Киева в Николаев и обратно.



