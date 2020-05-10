Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опубликовал рекомендации для бизнеса на период смягчения карантина, который начнется с завтрашнего дня 11 мая.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является чрезвычайно важным вопросом, - отметил Олег Ляшко.

С рекомендациями по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина можно по ссылкам предосталенным ниже:

— в парикмахерских и салонах красоты: https://bit.ly/3fxJbsc

— при работе заведений общественного питания: https://bit.ly/2WKgAaJ

— при торговле продовольственными и непродовольственными товарами: https://bit.ly/2SM2Zyg

— при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях: https://bit.ly/2WHGFqB

— при оказании стоматологической помощи: https://bit.ly/2xNa1vo

— в заведениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты населения: https://bit.ly/35L2iKL

Как сообщалось ранее, с завтрашнего дня 11 мая в Украине разрешат работать заведениям общественного питания на площадках под открытым небом (летних площадках), но при условии, что столики там будут размещены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За одним столом заведения можно будет размещать не более двух клиентов без учета детей в возрасте до 14 лет. Также с понедельника разрешат посещать детские и спортивные площадки. Заработают стоматологические клиники, музеи, историко-культурные заповедники. Кроме этого правительство разрешило работать предприятиям и учреждениям, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных, а также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов.