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В итальянском регионе Пьемонт в рамках ослабления карантина с 12 мая открывают в пилотном формате школы и детские сады.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, школы и детсады в итальянском Пьемонте будут открыты с 12 мая до 12 июня, но за услуги придется платить 10 евро на день, а также 5 евро за питание. Сначала заведения откроются в муниципалитетах Боргосезия, Варалло и Квадроне провинции Верчелли.
Отмечается, что в группах детских садов одновременно смогут находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы не более 5, из расчета 4-5 квадратных метров на каждого ребенка. Дети будут находиться в заведениях с 8 до 18 часов, однако формат обучения будет походить на группу продленного дня.
В других итальянских регионах школы остаются закрытыми до сентября.
Напомним, в Украине учебный год в школах завершится дистанционно.
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В итальянском регионе Пьемонт в рамках ослабления карантина с 12 мая открывают в пилотном формате школы и детские сады.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, школы и детсады в итальянском Пьемонте будут открыты с 12 мая до 12 июня, но за услуги придется платить 10 евро на день, а также 5 евро за питание. Сначала заведения откроются в муниципалитетах Боргосезия, Варалло и Квадроне провинции Верчелли.
Отмечается, что в группах детских садов одновременно смогут находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы не более 5, из расчета 4-5 квадратных метров на каждого ребенка. Дети будут находиться в заведениях с 8 до 18 часов, однако формат обучения будет походить на группу продленного дня.
В других итальянских регионах школы остаются закрытыми до сентября.
Напомним, в Украине учебный год в школах завершится дистанционно.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный