В итальянском регионе Пьемонт в рамках ослабления карантина с 12 мая открывают в пилотном формате школы и детские сады.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, школы и детсады в итальянском Пьемонте будут открыты с 12 мая до 12 июня, но за услуги придется платить 10 евро на день, а также 5 евро за питание. Сначала заведения откроются в муниципалитетах Боргосезия, Варалло и Квадроне провинции Верчелли.

Отмечается, что в группах детских садов одновременно смогут находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы не более 5, из расчета 4-5 квадратных метров на каждого ребенка. Дети будут находиться в заведениях с 8 до 18 часов, однако формат обучения будет походить на группу продленного дня.

В других итальянских регионах школы остаются закрытыми до сентября.

Напомним, в Украине учебный год в школах завершится дистанционно.