В институте Роберта Коха в Германии сообщили об ускорении распространения коронавируса, пишет Европейская правда.

В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил 1, и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.

Коэффициент воспроизводства вируса отражает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется экспоненциально. Для Германии этот показатель вырос до 1.1, после того, как долгое время не превышал единицы.

— Увеличение числа воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни, - говорится в сообщении Института.

По итогам последних суток, в Германии зарегистрировали 667 новых случаев. Умерли 26 больных, а выздоровели – около тысячи.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 169 тысяч 218 подтвержденных заражений коронавирусом. Умерли 7 тысяч 395 больных, 144 тысячи – выздоровели.

Напомним, в Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.