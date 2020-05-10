|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:14
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|05:17
|Заход солнца:
|20:32
|Температура завтра:
|+25 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.35 грн
В институте Роберта Коха в Германии сообщили об ускорении распространения коронавируса, пишет Европейская правда.
В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил 1, и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.
— Увеличение числа воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни, - говорится в сообщении Института.
По итогам последних суток, в Германии зарегистрировали 667 новых случаев. Умерли 26 больных, а выздоровели – около тысячи.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 169 тысяч 218 подтвержденных заражений коронавирусом. Умерли 7 тысяч 395 больных, 144 тысячи – выздоровели.
Напомним, в Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В институте Роберта Коха в Германии сообщили об ускорении распространения коронавируса, пишет Европейская правда.
В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил 1, и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.
— Увеличение числа воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни, - говорится в сообщении Института.
По итогам последних суток, в Германии зарегистрировали 667 новых случаев. Умерли 26 больных, а выздоровели – около тысячи.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 169 тысяч 218 подтвержденных заражений коронавирусом. Умерли 7 тысяч 395 больных, 144 тысячи – выздоровели.
Напомним, в Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный