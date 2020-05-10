Социальный работник Сильвия Романо из Италии, которую похитила одна из исламистских группировок в Кении, вернулись в Рим через день после того, как ее нашли вблизи столицы Сомали Мокадишу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сильвию Романо сопровождали агенты итальянской разведки. Кроме собственной семьи, в Риме ее встретили премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

По словам главы МИД Италии Майо, женщина поблагодарила агентов Внешний разведки Италии за работу над ее освобождением.

Сильвия Романо работала в итальянской благотворительной организации Africa Milele. Ее похитили вооруженные люди на севере Кении в ноябре 2018 года. 9 мая женщину нашли в 30 километрах от Мокадишу. Она провела в плену около 18 месяцев. По предположениям, ее похитила одна из исламистских террористических группировок.

Напомним, в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль «RIO MITONG». В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.