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Социальный работник Сильвия Романо из Италии, которую похитила одна из исламистских группировок в Кении, вернулись в Рим через день после того, как ее нашли вблизи столицы Сомали Мокадишу.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сильвию Романо сопровождали агенты итальянской разведки. Кроме собственной семьи, в Риме ее встретили премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
По словам главы МИД Италии Майо, женщина поблагодарила агентов Внешний разведки Италии за работу над ее освобождением.
Сильвия Романо работала в итальянской благотворительной организации Africa Milele. Ее похитили вооруженные люди на севере Кении в ноябре 2018 года. 9 мая женщину нашли в 30 километрах от Мокадишу. Она провела в плену около 18 месяцев. По предположениям, ее похитила одна из исламистских террористических группировок.
Напомним, в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль «RIO MITONG». В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.
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Социальный работник Сильвия Романо из Италии, которую похитила одна из исламистских группировок в Кении, вернулись в Рим через день после того, как ее нашли вблизи столицы Сомали Мокадишу.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сильвию Романо сопровождали агенты итальянской разведки. Кроме собственной семьи, в Риме ее встретили премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
По словам главы МИД Италии Майо, женщина поблагодарила агентов Внешний разведки Италии за работу над ее освобождением.
Сильвия Романо работала в итальянской благотворительной организации Africa Milele. Ее похитили вооруженные люди на севере Кении в ноябре 2018 года. 9 мая женщину нашли в 30 километрах от Мокадишу. Она провела в плену около 18 месяцев. По предположениям, ее похитила одна из исламистских террористических группировок.
Напомним, в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль «RIO MITONG». В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный