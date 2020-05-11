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Эстония одной из первых получит от Японии препарат Avigan, который потенциально может использоваться для лечения COVID-19, для исследования эффективности в лечении.
Об этом сообщает Европейская правда.
Эстония одной из первых получила от правительства Японии препарат Avigan, который потенциально может использоваться для лечения COVID-19 для клинического исследования эффективности. В рамках международного сотрудничества, Япония передает его бесплатно, тогда как Эстония со своей стороны обязана поделиться результатами клинических исследований.
Препарат одобрен Японией к использованию в 2014 году и используется в стране для лечения гриппа, а также экспериментального лечения других вирусных болезней. Действующим веществом является фавипиравир, изобретенный в 1998 году и разработанный компанией Toyama Chemical.
— То, что Эстония получит от Японии препарат Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. В четверг я разговаривал с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его, - отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
МИД Эстонии совместно с органами здравоохранения с начала эпидемии исследовали возможности для получения препарата и его исследования для потенциального лечения больных коронавирусом. С такими запросами к Японии обратились еще около 80 стран.
По состоянию на утро 10 мая, в Эстонии с коронавирусом госпитализированы 51 пациент, из них 5 находятся в реанимации. За сутки обнаружили 6 новых больных – из 654 протестированных с подозрением на Covid-19.
Всего с начала эпидемии в Эстонии зарегистрировали 1739 подтвержденных больных коронавирусом, из них 60 умерли, 1224 – выздоровели. За это время в стране провели 63 тысячи первичных тестов на коронавирус.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроет границы между своими странами, и разрешит свободное перемещение жителей трех стран.
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Эстония одной из первых получит от Японии препарат Avigan, который потенциально может использоваться для лечения COVID-19, для исследования эффективности в лечении.
Об этом сообщает Европейская правда.
Эстония одной из первых получила от правительства Японии препарат Avigan, который потенциально может использоваться для лечения COVID-19 для клинического исследования эффективности. В рамках международного сотрудничества, Япония передает его бесплатно, тогда как Эстония со своей стороны обязана поделиться результатами клинических исследований.
Препарат одобрен Японией к использованию в 2014 году и используется в стране для лечения гриппа, а также экспериментального лечения других вирусных болезней. Действующим веществом является фавипиравир, изобретенный в 1998 году и разработанный компанией Toyama Chemical.
— То, что Эстония получит от Японии препарат Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. В четверг я разговаривал с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его, - отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
МИД Эстонии совместно с органами здравоохранения с начала эпидемии исследовали возможности для получения препарата и его исследования для потенциального лечения больных коронавирусом. С такими запросами к Японии обратились еще около 80 стран.
По состоянию на утро 10 мая, в Эстонии с коронавирусом госпитализированы 51 пациент, из них 5 находятся в реанимации. За сутки обнаружили 6 новых больных – из 654 протестированных с подозрением на Covid-19.
Всего с начала эпидемии в Эстонии зарегистрировали 1739 подтвержденных больных коронавирусом, из них 60 умерли, 1224 – выздоровели. За это время в стране провели 63 тысячи первичных тестов на коронавирус.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония с 15 мая откроет границы между своими странами, и разрешит свободное перемещение жителей трех стран.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный