С 11 мая во Франции начнут ослаблять введенные ранее строгие карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19. Согласно распространенному в воскресенье, 10 мая, сообщению французских органов власти, уже с понедельника откроются магазины, а также будут отменены пропуска для поездок на расстоянии не более 100 километров от места проживания. Власти также снимают ограничения во времени для занятий спортом и для прогулок. Места для прогулок тоже не регламентируются, как это было до сих пор. Постепенно для обучения начнут открываться школы, а также детские сады.

Об этом пишет DW.

В то же время ослабление карантина будет касаться далеко не всех сфер и не каждого. К примеру, рестораны, бары и кафе остаются закрытыми. Любому, кто желает проехать более 100 километров от места проживания, придется иметь при себе специальный пропуск, удостоверяющий, что это - поездка по семейным или профессиональным обстоятельствам. Кроме того, пользоваться городским и междугородным транспортом разрешено только в масках.

В часы пик пользоваться местным транспортом смогут только те лица, которые имеют справку от работодателя. Это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение правил минимальной дистанции, отмечают чиновники. На станциях и в поездах будут соответствующие отметки. Кроме того, около 60 станций метро в Париже не будут работать, а на линию выйдут только 75 процентов поездов. Чтобы помочь непростой ситуации, в городе созданы дополнительные велосипедные дорожки.

Ограничения на въезд во Францию также останутся в силе как минимум до 15 июня.

За последние 24 часа во Франции зарегистрировано 70 смертей от COVID-19, что является самым низким суточным показателем с момента введения ограничений. В целом с начала эпидемии в больницах и домах престарелых умерли более 26,3 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Франции.

Последний раз ниже показатель по числу смертей зафиксировали 17 марта, когда умерли 27 человек - именно в тот день во Франции начались суровые ограничения. Впрочем, тогда смертность в домах престарелых еще не учитывалась.

Обычно во Франции в выходные дни нередко фиксируют пониженные смертей, чем в течение недели. Часто о смерти больных COVID-19 сообщают позже. Особенно это касается домов престарелых.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на вечер 10 мая в Франции зафиксировано почти 177 000 инфицированных коронавирусом.