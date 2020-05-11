Правительство Японии предоставило Эстонии для клинических испытаний партию потенциального лекарства, эффективно действующего против коронавируса. Медикамент Avigan прибудет в эту страну в ближайшую неделю.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии, передаёт Лига.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал событие «очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации» и поблагодарил японского коллегу.

Как сообщается, МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan из Японии для исследований и потенциального использования медиками при лечении COVID-19.

Также стало известно, что запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования направили Японии более 80 государств, и Эстония будет первой страной, тестирующей этот медикамент для лечения коронавирусной инфекции.