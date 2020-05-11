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Правительство Японии предоставило Эстонии для клинических испытаний партию потенциального лекарства, эффективно действующего против коронавируса. Медикамент Avigan прибудет в эту страну в ближайшую неделю.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии, передаёт Лига.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал событие «очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации» и поблагодарил японского коллегу.
Как сообщается, МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan из Японии для исследований и потенциального использования медиками при лечении COVID-19.
Также стало известно, что запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования направили Японии более 80 государств, и Эстония будет первой страной, тестирующей этот медикамент для лечения коронавирусной инфекции.
Как отметили в эстонском МИД, Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества, Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний.
По официальной информации, на сегодняшний день 51 человек в Эстонии нуждался в стационарном лечении COVID-19, а пятеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Напомним, что по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.
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Правительство Японии предоставило Эстонии для клинических испытаний партию потенциального лекарства, эффективно действующего против коронавируса. Медикамент Avigan прибудет в эту страну в ближайшую неделю.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии, передаёт Лига.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал событие «очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации» и поблагодарил японского коллегу.
Как сообщается, МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan из Японии для исследований и потенциального использования медиками при лечении COVID-19.
Также стало известно, что запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования направили Японии более 80 государств, и Эстония будет первой страной, тестирующей этот медикамент для лечения коронавирусной инфекции.
Как отметили в эстонском МИД, Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества, Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний.
По официальной информации, на сегодняшний день 51 человек в Эстонии нуждался в стационарном лечении COVID-19, а пятеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Напомним, что по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный