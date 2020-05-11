Об этом сообщает News Scientist.

560 евро выплачивали двум тысячам безработных от 25 до 58 лет в рамках эксперимента в 2017-2018 годах. Они не должны были возвращать деньги, а размер выплаты не менялся, даже если человек находил работу. Участников эксперимента выбирали случайно.

Исследователи сравнивали занятость и благосостояние получателей базового дохода и контрольную группу — 173 тысячи человек, которые получали пособие по безработице.

Согласно результатам, люди с базовым доходом работали в среднем на 6 дней больше, чем те, которые получали пособие по безработице. Также возросла занятость у людей с детьми и у тех, чей родной язык — не финский или шведский. Впрочем, исследователи пока не могут объяснить, почему так произошло.

Люди с базовым доходом также заявили о лучшем финансовом благополучии и состоянии психического здоровья. Также они были спокойнее и увереннее в будущем.

Ученые отметили, что наличие базового дохода не уменьшало у людей желание найти работу. Однако люди, которым платили 560 евро, больше доверяли людям и социальным институтам, в частности политикам и судьям. Исследователи отметили, что выплата базового дохода может помочь людям справиться со стрессом в период пандемии.