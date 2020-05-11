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В Финляндии в рамках эксперимента две тысячи случайных безработных в течение двух лет ежемесячно получали 560 евро без обязательств. Исследователи заявили, что базовый доход улучшал психическое здоровье людей и улучшал их дальнейшую занятость.
Об этом сообщает News Scientist.
560 евро выплачивали двум тысячам безработных от 25 до 58 лет в рамках эксперимента в 2017-2018 годах. Они не должны были возвращать деньги, а размер выплаты не менялся, даже если человек находил работу. Участников эксперимента выбирали случайно.
Исследователи сравнивали занятость и благосостояние получателей базового дохода и контрольную группу — 173 тысячи человек, которые получали пособие по безработице.
Согласно результатам, люди с базовым доходом работали в среднем на 6 дней больше, чем те, которые получали пособие по безработице. Также возросла занятость у людей с детьми и у тех, чей родной язык — не финский или шведский. Впрочем, исследователи пока не могут объяснить, почему так произошло.
Люди с базовым доходом также заявили о лучшем финансовом благополучии и состоянии психического здоровья. Также они были спокойнее и увереннее в будущем.
Ученые отметили, что наличие базового дохода не уменьшало у людей желание найти работу. Однако люди, которым платили 560 евро, больше доверяли людям и социальным институтам, в частности политикам и судьям. Исследователи отметили, что выплата базового дохода может помочь людям справиться со стрессом в период пандемии.
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В Финляндии в рамках эксперимента две тысячи случайных безработных в течение двух лет ежемесячно получали 560 евро без обязательств. Исследователи заявили, что базовый доход улучшал психическое здоровье людей и улучшал их дальнейшую занятость.
Об этом сообщает News Scientist.
560 евро выплачивали двум тысячам безработных от 25 до 58 лет в рамках эксперимента в 2017-2018 годах. Они не должны были возвращать деньги, а размер выплаты не менялся, даже если человек находил работу. Участников эксперимента выбирали случайно.
Исследователи сравнивали занятость и благосостояние получателей базового дохода и контрольную группу — 173 тысячи человек, которые получали пособие по безработице.
Согласно результатам, люди с базовым доходом работали в среднем на 6 дней больше, чем те, которые получали пособие по безработице. Также возросла занятость у людей с детьми и у тех, чей родной язык — не финский или шведский. Впрочем, исследователи пока не могут объяснить, почему так произошло.
Люди с базовым доходом также заявили о лучшем финансовом благополучии и состоянии психического здоровья. Также они были спокойнее и увереннее в будущем.
Ученые отметили, что наличие базового дохода не уменьшало у людей желание найти работу. Однако люди, которым платили 560 евро, больше доверяли людям и социальным институтам, в частности политикам и судьям. Исследователи отметили, что выплата базового дохода может помочь людям справиться со стрессом в период пандемии.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный