|Скорость ветра:
|6.2 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:17
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.35 грн
Социальная сеть Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.
Об этом сообщает Vox.
Руководство компании сообщило, что старается ограничить «распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента».
Специальные отметки появятся у новых фейковых постов и размещенных ранее.
Также в социальной сети заявили, что будут удалять некоторые сообщения, которые содержат заведомо ложную информацию о коронавирусе.
Напомним, в апреле компания Facebook Inc заявила, что начнет уведомлять пользователей о недостоверной информации о новом коронавирусе Covid-19.
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Социальная сеть Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.
Об этом сообщает Vox.
Руководство компании сообщило, что старается ограничить «распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента».
Специальные отметки появятся у новых фейковых постов и размещенных ранее.
Также в социальной сети заявили, что будут удалять некоторые сообщения, которые содержат заведомо ложную информацию о коронавирусе.
Напомним, в апреле компания Facebook Inc заявила, что начнет уведомлять пользователей о недостоверной информации о новом коронавирусе Covid-19.