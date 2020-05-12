Социальная сеть Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.

Об этом сообщает Vox.

Руководство компании сообщило, что старается ограничить «распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента».

Специальные отметки появятся у новых фейковых постов и размещенных ранее.

Также в социальной сети заявили, что будут удалять некоторые сообщения, которые содержат заведомо ложную информацию о коронавирусе.

Напомним, в апреле компания Facebook Inc заявила, что начнет уведомлять пользователей о недостоверной информации о новом коронавирусе Covid-19.