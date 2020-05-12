Комитет по иностранным делам Конгресса США подготовил резолюцию с призывом ввести дополнительные санкции против России за нарушения прав человека.

Об этом пишет Новое время.

Документ подготовили председатель комитета конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.

В частности, в резолюции осуждаются случаи, когда в России в тюрьму попадают оппозиционеры, журналисты, активисты гражданского общества и вероисповедания.

— В резолюции содержится призыв к РФ немедленно освободить политзаключенных. Мы призываем администрацию Трампа вводить санкции против российских чиновников, которые несут ответственность за подобные нарушения прав человека, - сообщили в Конгрессе.

Также конгрессмены предложили использовать для введения санкций закон Магнитского, который позволяет вводить персональные санкции против лиц, нарушивших права человека в РФ.

В декабре 2019 года министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, связанных с хакерской группировкой Evil Corp.