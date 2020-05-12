В Чехии с 25 мая отменят введенный ранее масочный режим на открытом воздухе.

Об этом пишет Европейская правда.

Так, чехи смогут ходить на улице без маски при условии соблюдения дистанции в 2 метра с другими людьми.

— На этом переходном этапе, мы говорим о ситуации, когда человек вышел прогуляться в одиночестве и возле него никого нет, - уточнил министр здравоохранения Адам Войтех.

В то же время, это не распространяется на встречи группы людей, которые не проживают вместе.

Также маски останутся обязательными в общественных местах, расположенных в помещениях, такси и общественном транспорте.

Вчера в Чехии начался следующий этап ослабления карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса: открылись летние площадки ресторанов, торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Разрешены собрания с участием до 100 человек. Частично возобновилось международное пассажирское сообщение.

Напомним, в конце мая — начале июня Турция планирует открыть туристический сезон и начнет принимать иностранцев.