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В Чехии с 25 мая отменят введенный ранее масочный режим на открытом воздухе.
Об этом пишет Европейская правда.
Так, чехи смогут ходить на улице без маски при условии соблюдения дистанции в 2 метра с другими людьми.
— На этом переходном этапе, мы говорим о ситуации, когда человек вышел прогуляться в одиночестве и возле него никого нет, - уточнил министр здравоохранения Адам Войтех.
В то же время, это не распространяется на встречи группы людей, которые не проживают вместе.
Также маски останутся обязательными в общественных местах, расположенных в помещениях, такси и общественном транспорте.
Вчера в Чехии начался следующий этап ослабления карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса: открылись летние площадки ресторанов, торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Разрешены собрания с участием до 100 человек. Частично возобновилось международное пассажирское сообщение.
Напомним, в конце мая — начале июня Турция планирует открыть туристический сезон и начнет принимать иностранцев.
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В Чехии с 25 мая отменят введенный ранее масочный режим на открытом воздухе.
Об этом пишет Европейская правда.
Так, чехи смогут ходить на улице без маски при условии соблюдения дистанции в 2 метра с другими людьми.
— На этом переходном этапе, мы говорим о ситуации, когда человек вышел прогуляться в одиночестве и возле него никого нет, - уточнил министр здравоохранения Адам Войтех.
В то же время, это не распространяется на встречи группы людей, которые не проживают вместе.
Также маски останутся обязательными в общественных местах, расположенных в помещениях, такси и общественном транспорте.
Вчера в Чехии начался следующий этап ослабления карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса: открылись летние площадки ресторанов, торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Разрешены собрания с участием до 100 человек. Частично возобновилось международное пассажирское сообщение.
Напомним, в конце мая — начале июня Турция планирует открыть туристический сезон и начнет принимать иностранцев.