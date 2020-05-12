Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что его завод в Калифорнии несмотря на запрет возобновляет работу.

Об этом сообщает Reuters.

Он сообщил о намерении лично прибыть на завод. В Фримонте где расположен один из трех заводов Tesla по производству электромобилей и комплектующих к ним. На заводе работают около 10 тысяч человек.

Как известно ранее местные власти выдали предписание оставаться заводу закрытым.

Отмечается, что по состоянию на воскресенье ранее уволенные сотрудники вернулись к своему обычному статусу занятости.

— Мы рады вернуться к работе и реализовали очень подробные планы, чтобы помочь вам оставаться в безопасности по возвращении, - говорится в сообщении Reuters, озаглавленном «Furlough закончился, и мы вернулись к работе в производстве!»

Сам Илон Маск в своем Твиттере сообщил, что производство возобновится в понедельник, добавив, что он присоединится к рабочим на конвейере.

— Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я, - написал он.

Напомним, гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен перенести штаб-квартиру компании из Калифорнии в Техас или Неваду из-за решения местных властей округа Аламеда запретить возобновление работы завода в ближайшее время.

