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Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что его завод в Калифорнии несмотря на запрет возобновляет работу.
Об этом сообщает Reuters.
Он сообщил о намерении лично прибыть на завод. В Фримонте где расположен один из трех заводов Tesla по производству электромобилей и комплектующих к ним. На заводе работают около 10 тысяч человек.
Как известно ранее местные власти выдали предписание оставаться заводу закрытым.
Отмечается, что по состоянию на воскресенье ранее уволенные сотрудники вернулись к своему обычному статусу занятости.
— Мы рады вернуться к работе и реализовали очень подробные планы, чтобы помочь вам оставаться в безопасности по возвращении, - говорится в сообщении Reuters, озаглавленном «Furlough закончился, и мы вернулись к работе в производстве!»
Сам Илон Маск в своем Твиттере сообщил, что производство возобновится в понедельник, добавив, что он присоединится к рабочим на конвейере.
— Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я, - написал он.
Напомним, гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен перенести штаб-квартиру компании из Калифорнии в Техас или Неваду из-за решения местных властей округа Аламеда запретить возобновление работы завода в ближайшее время.
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Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что его завод в Калифорнии несмотря на запрет возобновляет работу.
Об этом сообщает Reuters.
Он сообщил о намерении лично прибыть на завод. В Фримонте где расположен один из трех заводов Tesla по производству электромобилей и комплектующих к ним. На заводе работают около 10 тысяч человек.
Как известно ранее местные власти выдали предписание оставаться заводу закрытым.
Отмечается, что по состоянию на воскресенье ранее уволенные сотрудники вернулись к своему обычному статусу занятости.
— Мы рады вернуться к работе и реализовали очень подробные планы, чтобы помочь вам оставаться в безопасности по возвращении, - говорится в сообщении Reuters, озаглавленном «Furlough закончился, и мы вернулись к работе в производстве!»
Сам Илон Маск в своем Твиттере сообщил, что производство возобновится в понедельник, добавив, что он присоединится к рабочим на конвейере.
— Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я, - написал он.
Напомним, гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен перенести штаб-квартиру компании из Калифорнии в Техас или Неваду из-за решения местных властей округа Аламеда запретить возобновление работы завода в ближайшее время.