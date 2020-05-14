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В США из-за угрозы распространения коронавируса из тюрьмы под домашний арест отпустили политтехнолога беглого президента Виктора Януковича Пола Манафорта, как известно он осужденный в США за сговор и мошенничество.
Об этом сообщает ВВС.
Издание отмечает, что Пол Манафорт провел в тюрьме больше года, всего его приговорилиик 7,5 годам заключения. Оставшийся срок заключения 71-летний ексглава избирательной кампании Дональда Трампа будет находиться дома. Примечательно, что в тюрьме Лореттто штат Пенсильвания где Манафорт отбывал наказание, случаев коронавирусной инфекции пока не обнаружено.
Среди федеральных заключенных в тюрьмах США зафиксировали более 2800 заболеваний коронавирусом, 50 заключенных погибли. Поэтому правительство согласилось отпускать некоторых осужденных под домашний арест.
В прошлом месяце адвокаты Манафорта добивались его освобождения под домашний арест, аргументируя это тем, что его возраст и нынешнее состояние здоровья подвергают его на серьезный риск подхватить коронавирус в тюрьме.
Напомним, в декабре 2018 года присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.
Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также долгое время выступал советником Партии Регионов в Украине.
Ранее Американский суд округа Колумбия постановил, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт делал ложные заявления и тем самым нарушил условия соглашения со следствием.
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В США из-за угрозы распространения коронавируса из тюрьмы под домашний арест отпустили политтехнолога беглого президента Виктора Януковича Пола Манафорта, как известно он осужденный в США за сговор и мошенничество.
Об этом сообщает ВВС.
Издание отмечает, что Пол Манафорт провел в тюрьме больше года, всего его приговорилиик 7,5 годам заключения. Оставшийся срок заключения 71-летний ексглава избирательной кампании Дональда Трампа будет находиться дома. Примечательно, что в тюрьме Лореттто штат Пенсильвания где Манафорт отбывал наказание, случаев коронавирусной инфекции пока не обнаружено.
Среди федеральных заключенных в тюрьмах США зафиксировали более 2800 заболеваний коронавирусом, 50 заключенных погибли. Поэтому правительство согласилось отпускать некоторых осужденных под домашний арест.
В прошлом месяце адвокаты Манафорта добивались его освобождения под домашний арест, аргументируя это тем, что его возраст и нынешнее состояние здоровья подвергают его на серьезный риск подхватить коронавирус в тюрьме.
Напомним, в декабре 2018 года присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.
Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также долгое время выступал советником Партии Регионов в Украине.
Ранее Американский суд округа Колумбия постановил, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт делал ложные заявления и тем самым нарушил условия соглашения со следствием.