В ЕС заявили, что по самым оптимистичным прогнозам вакцина от коронавируса будет одобрена для применения примерно через год.

Об этом пишет Reuters.

Так, в агентстве, которое утверждает лекарства для Евросоюза сообщили, что скептически относятся к заявлениям о том, что вакцина против коронавируса будет готова к сентябрю 2020 года.

Глава Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалере отметил, что он скептически относится к заявлениям о том, что вакцина будет в сентябре.

— Что касается вакцин, так как разработка начинается с нуля ... мы можем ожидать ее по самым оптимистическим прогнозам через год, в начале 2021 года, - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что в британском городе Оксфорд начались испытания на людях вакцины от коронавируса. Китайские ученые также заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.



