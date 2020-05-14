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В ЕС заявили, что по самым оптимистичным прогнозам вакцина от коронавируса будет одобрена для применения примерно через год.
Об этом пишет Reuters.
Так, в агентстве, которое утверждает лекарства для Евросоюза сообщили, что скептически относятся к заявлениям о том, что вакцина против коронавируса будет готова к сентябрю 2020 года.
Глава Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалере отметил, что он скептически относится к заявлениям о том, что вакцина будет в сентябре.
— Что касается вакцин, так как разработка начинается с нуля ... мы можем ожидать ее по самым оптимистическим прогнозам через год, в начале 2021 года, - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что в британском городе Оксфорд начались испытания на людях вакцины от коронавируса. Китайские ученые также заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.
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В ЕС заявили, что по самым оптимистичным прогнозам вакцина от коронавируса будет одобрена для применения примерно через год.
Об этом пишет Reuters.
Так, в агентстве, которое утверждает лекарства для Евросоюза сообщили, что скептически относятся к заявлениям о том, что вакцина против коронавируса будет готова к сентябрю 2020 года.
Глава Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалере отметил, что он скептически относится к заявлениям о том, что вакцина будет в сентябре.
— Что касается вакцин, так как разработка начинается с нуля ... мы можем ожидать ее по самым оптимистическим прогнозам через год, в начале 2021 года, - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что в британском городе Оксфорд начались испытания на людях вакцины от коронавируса. Китайские ученые также заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.