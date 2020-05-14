Жителям Вены раздадут ваучеры в размере 50 евро, которым можно будет воспользоваться в кафе и ресторанах, отмечается, что такой ваучер получат все 950 тысяч домохозяйств в Вене.

Об этом заявил мэр австрийкой столицы Махаэль Людвиг, сообщает Vienna.at.

Такая мера призвана помочь выйти из кризиса ресторанному сектору, который сильно пострадал от карантина. Домохозяйства, состоящие из одного человека, получают ваучер на 25 евро. Домохозяйства, состоящие из нескольких человек ваучер на 50 евро.

Талон на питание можно будет использовать во всех участвующих в программе ресторанах и кафе до конца сентября. Правда, ваучер будет распространяться только на еду, алкогольные напитки в него не входят.

Кампания обойдется городу в 40 миллионов евро. В Вене насчитывается около 6 000 ресторанов с 60 000 сотрудников. Доход в этой отрасли составляет 1,4 миллиарда евро в год. Есть также еще 3 000 кофеен, которые также воспользуются ваучерами.

— Мы даем знать, что боремся за каждое рабочее место в Вене, — сказал Махаэль Людвиг.

Напомним, жители Николаева во время карантина получили почти пять тысяч продуктовых наборов.

