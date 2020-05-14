Во Вьетнаме делают все возможное, чтобы спасти жизнь своему самому тяжелобольному пациенту с коронавирусом — 43-летнему британскому пилоту, который работает на национальную авиакомпанию Vietnam Airlines.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

Мужчина заразился коронавирусом в баре в середине марта. Вместе с ним протестировали 4 тысячи человек, у 18 из которых выявили COVID-19. Большинство больных уже выздоровело, однако состояние британского пилота значительно ухудшилось.

Министерство здравоохранения Вьетнама встретилось с экспертами из ведущих больниц и решило, что единственный способ спасти ему жизнь — пересадка легких.

Местные СМИ сообщили, что 10 человек решили стать донорами легких, но от их услуг отказались государственные больницы.

«Мы тронуты их благими намерениями, но действующее законодательство не позволяет нам пересаживать легкие живых людей», — заявил представитель национального координационного центра по трансплантации органов человека.

По его словам, у пациента осталось всего 10% объема легких, с которыми он может прожить чуть более 30 дней.

Напомним, в конце апреля в китайском Ухане, который был эпицентром вспышки коронавируса, выздоровел последний тяжелобольной пациент.