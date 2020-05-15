США с начала мировой пандемии коронавируса потеряли работу 36 миллионов американцев.

Об этом сообщает TheGuardian.

За прошлую неделю за пособием по безработице обратились еще 3 миллиона американцев, кроме того согласно статистике 40% малообеспеченных семей потеряли кормильца.

Согласно последних данных Министерства труда больше 36 миллионов человек подали заявки на получение пособий за последние два месяца. Количество обращений замедляется, но рекордные темпы увольнений уже привели к росту безработицы до уровня, невиданного со времен Великой депрессии 1930-х годов. Для сравнения, в 2019 году за ту же неделю было подано всего 188 тысяч 264 заявления на пособие по безработице.

Несмотря на то, что США ослабляют карантин тем самым обеспечивают работу малого и среднего бизнеса, люди продолжают терять работу. Реальное количество безработных может быть еще больше чем официальные данные.

Как отмечается, Конгресс США выделил 350 млрд долларов на поддержку бизнеса (кредиты и гранты) в рамках так называемой Payroll Protection Program. Недавно Конгресс США решил расширить эту программу на еще 320 млрд долларов.

В марте 2020 года американский президент Дональд Трамп вместе с главой Минфина США Стивеном Мнучиным предложили разослать взрослым гражданам страны чеки до $1000, чтобы по-быстрому влить сотни миллиардов долларов в экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19.