Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы ЕС.

Об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

Агентство сообщает, что заявка Nord Stream-2 AG на освобождение от регулирования части Северного потока-2 отклонена.

Указанное решение прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

— Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream-2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность! - написал он в Twitter в пятницу.

Акционерное общество Nord Stream 2 направило заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream-2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие достроен или окончен не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Специалисты считают, что теперь собственник Nord Stream-2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.

Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 (Северный поток-2). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор Северного потока-2 должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

В сентябре 2019 года в российском Газпроме отчитались о готовности «Северного потока-2» — газопровода, который Россия строит в обход газотранспортной системы Украины. На данный момент, газопровод готов на 81%.