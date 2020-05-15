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В Харьковской области суд отправил в тюрьму на 6 лет 23-летнего мужчину, который срубил 48 акаций.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По информации заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, в 2019 году на территории Барвенковского района Харьковской области 23-летний мужчина вырубил 48 деревьев. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 122 тысяч гривен.
— Приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, повлекшая тяжкие последствия), и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области суд признал виновным и оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину, который без разрешения спилил 49 деревьев породы акация в лесу «Тимирязевка».
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В Харьковской области суд отправил в тюрьму на 6 лет 23-летнего мужчину, который срубил 48 акаций.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По информации заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, в 2019 году на территории Барвенковского района Харьковской области 23-летний мужчина вырубил 48 деревьев. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 122 тысяч гривен.
— Приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, повлекшая тяжкие последствия), и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской области суд признал виновным и оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину, который без разрешения спилил 49 деревьев породы акация в лесу «Тимирязевка».